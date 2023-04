Cremonese-Hellas Verona 1-1



Carnesecchi 6,5: Inoperoso nel primo tempo, a venti minuti dalla fine è provvidenziale su un colpo di testa ravvicinato di Braaf.



Aiwu 6: Il più insicuro della retroguardia grigiorossa, viene continuamente richiamato da Ballardini per il suo posizionamento. Nella ripresa regala palla a Kallon e sciupa un contropiede interessante per la troppa leziosità.



Lochoshvili 6,5: Bravo a respingere a pochi passi dalla linea di porta un colpo di testa insidioso di Kallon, risponde colpo su colpo a Djuric. Altra prestazione solida dopo quella di Firenze in Coppa Italia. (dal 34’ s.t. Buonaiuto s.v.)



Vasquez 6: Inizia con una chiusura decisiva su Verdi nel primo tempo, per il resto ringhia sempre sugli avversari allontanando ogni pericolo.



Valeri 6: Vince il duello con Depaoli, che proprio non riesce a stargli dietro. Ci prova un paio di volte dalla distanza.



Pickel 6: Come esterno del 4-2-3-1 può correre di più e impostare di meno, rivelandosi prezioso soprattutto in fase di non possesso. (dal 9’ s.t. Quagliata 4: La sua partita dura meno di dieci minuti, espulso per un pugno inspiegabile ai danni di Dawidowicz)

: Verticalizza molto meno del solito perché è chiamato ad una partita di sostanza. Senza infamia e senza lode.: In una gara così tesa avrebbe potuto soffrire, invece dai suoi piedi passa ogni azione della Cremo. Sempre puntualissimo con i cambi di gioco che mettono in difficoltà il Verona.: È in giornata e si vede: sempre delicatissimo nel controllo palla, si muove esattamente come richiesto da mister Ballardini e a volte va addirittura al tiro. (dal 24’ s.t.: Entra per difendere ad oltranza il vantaggio, ma dopo pochi minuti arriva il pareggio degli ospiti): La maschera protettiva gli riduce la visibilità, ma non gli impedisce di lottare come un leone su tutti i palloni. Un grande intervento di Montipò gli nega il gol. (24’ s.t.: Deve reggere l’attacco da solo, per poco non sfiora il gol su colpo di testa): Bravissimo ad approfittare dell’errore di Depaoli e a superare Mangani per portare la Cremonese in vantaggio. Per il resto è il riferimento offensivo dei grigiorossi, ma si vede che non è ancora in formissima (24’ s.t.: Entra distratto e getta al vento tutte le occasioni che gli capitano): Prepara molto bene la gara e il gol di Okereke dopo pochi minuti è la giusta ricompensa. La clamorosa ingenuità di Quagliata lo costringe a correre ai ripari, anche se il pareggio di Verdi arriva comunque. La mancata vittoria sa di condanna alla retrocessione.