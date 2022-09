: Mai seriamente impegnato, quella su Lopez non è una parata, ma un errore del centrocampista avversario. Però è attento e preciso.: Spesso in ritardo e in difficoltà dal punto di vista tecnico, soffre molto Kyriakopoulos, lasciandogli davvero troppi spazi.: Una buona partita la sua, da ex sicuramente ben figura controllando sempre al meglio Pinamonti e neutralizzandone gli spunti offensivi. È l’uomo di esperienza della squadra e si vede.: Mai una sbavatura, attento su Laurienté, gioca con grande personalità. Finora uno dei migliori acquisti fatti dalla Cremonese.: Sulla fascia destra non produce nulla di interessante, spinge pochissimo e non crea mai spunti degni di nota per un attacco già spento.: Soffre il dinamismo di Frattesi che lo infila spesso. Mai un suggerimento per il reparto offensivo. Prestazione davvero opaca la sua.: Gioca molto basso, collassando spesso nella difesa per far partire l’azione dal basso. Resta troppo lontano però dal vivo del gioco.: Le poche occasioni del primo tempo, nascono praticamente tutte dai suoi assist, sempre deliziosi. Peccato che non trovi mai chi li sappia raccogliere degnamente.(entra per l’ultima mezzora cercando di inventare qualcosa, ma senza successo):Corre molto, cerca di costruire, ma non è mai davvero pericoloso. Il duello con Lopez finisce in parità. (entra mezzora per portare un po’ di qualità in più, ma non è mai efficace.): Un primo tempo nuovamente disastroso , svogliato, lento, impreciso. Nel secondo tempo replica la prestazione pessima . (riesce a rimediare un’ammonizione appena entrato, per il resto nulla da segnalare.): Nel primo tempo non si vede molto, ma è anche poco servito. Nella ripresa corre molto, ma non riuscendo ad essere mai veramente incisivo(: Credere fortemente nelle proprie convinzioni, l’uno contro uno è la sua principale, può essere un pregio. Nel suo caso però, sta diventando un’incomprensibile ostinazione. Con il Sassuolo arriva il primo punto in classifica, ma anche l’ennesima dimostrazione che così non va.