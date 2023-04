Leris lo infilza con una zuccata da due passi. Gran intervento su Zanoli lanciato a rete, replica nella ripresa con Djuricic. Incolpevole sul raddoppio.: soffre un po’ le accelerate doriane, qualche sbavatura di troppo in marcatura e alcune incertezze quando si tratta di chiudere.(dal 22’ s.t.: entra e pesca il jolly, con una botta strepitosa sotto all’incrocio. Gol da tre punti).Leris gli scappa da dietro e batte indisturbato Carnesecchi, bruciandolo sullo scatto. Grossa responsabilità anche sul raddoppio, ancora una volta perde l’uomo alle spalle, nonostante il richiamo di Lochoshvili.: in concorso di colpa sulla marcatura di Lammers, l’olandese si infila tra lui e Bianchetti, colpendo indisturbato a due passi da Carnesecchi. Si riscatta spingendo dentro il pallone del pareggio.la Samp in avvio martella a sinistra, sull’asse Augello-Djuricic, e l’esterno viene sempre preso d’infilata dai due doriani. Però ha il merito di inserirsi bene e di scavalcare Ravaglia con un pallonetto che vale l’1-1. Anche nella ripresa, il copione non varia: gli esterni blucerchiati lo mettono in difficoltà, il traversone del 2-1 arriva da lì.(dal 22’ s.t.fa tanta quantità e densità. Mura una conclusione pericolosa di Augello.spende e si prodiga per la squadra, contribuisce ad equilibrare i reparti.dà un pallone con il contagiri in area, trovando Ghiglione per la rete che riporta in equilibrio il match. Si vede che ha qualità.(dal 28’ s.t.: spaventa la Samp con un colpo di testa di poco a lato al dodicesimo minuto. Si abbassa spesso per aiutare a centrocampo, ma incide poco in avanti.(dal 22’ s.t.: Ballardini aumenta il peso davanti, ma è sfortunato. La sua partita dura solo pochi minuti, esce dopo una botta violenta)(dal 36’ s.t.suo il primo tentativo nella porta difesa da Ravaglia. La sua posizione spesso mette in difficoltà i meccanismi blucerchiati.: fa a sportellate, nel primo tempo ha tutto il peso dell’attacco, nella ripresa Ballardini gli affianca prima Ciofani e poi Afena-Gyan. Qualche spunto, poi il tocco per Lochoshvili che vale il pareggio grazie alla rapidità.All.una vittoria alla Ballardini, con una squadra che mantiene vive le speranze anche nel momento più buio. La Cremonese rimane compatta, corta, ci crede e trova due volte il pareggio, e poi il jolly da tre punti. La situazione in classifica è ancora disperata, ma questa è una vittoria da super morale.