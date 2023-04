Sampdoria - Cremonese 2-3 (primo tempo 1-1).



Marcatori: 15’ p.t. Leris (S), 35’ p.t. Ghiglione (C), 21’ s.t. Lammers (S), 39’ s.t. Lochosvili (C), 94’ s.t. Sernicola (C).



Assist: 15’ p.t. Augello (S), 35’ p.t. Quagliata (C), 21’ s.t. Augello (S).



Sampdoria (4-2-3-1): Ravaglia; Zanoli (31’ s.t. Oikonomou), Nuytinck, Amione, Augello (43’ s.t. Murru); Winks, Rincon; Leris, Cuisance (1’ s.t. Lammers), Djuricic (43’ s.t. Jesé); Gabbiadini. Allenatore: Stankovic.



Cremonese (3-4-2-1): Carnesecchi; Ferrari (22’ s.t. Sernicola), Bianchetti, Lochoshvili; Ghiglione (22’ s.t. Valeri), Meité, Castagnetti, Quagliata (28' s.t. Pickel); Tsadjout (22’ s.t. Ciofani) (36’ s.t. Afena-Gyan), Bonaiuto; Dessers. Allenatore: Ballardini.



Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1.



Ammoniti : 36’ p.t. Bianchetti (C), 12’ s.t. Stankovic (S), 44’ s.t. Leris (S), 50' s.t. Sernicola (C), 52' s.t. Oikonomou (S), 52' s.t. Afena-Gyan (C).