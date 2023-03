Cremonese-Fiorentina 0-2: Nel 2023 nessun portiere ha subito più tiri in porta di lui, eppure oggi lo punisce il cinismo dei viola: due tiri e due gol sui quali non può nulla.: Parte subito con una grande chiusura su Saponara in area, ma in generale è quello più “sul pezzo” del reparto difensivo.: Regge bene il duello con Cabral e in generale argina bene parecchi pericoli, ma non è sul pezzo in occasione del primo gol (il rimpallo tra lui e Vasquez non aiuta): Molto aggressivo su Barak nel primo tempo, a volte non si abbassa con i tempi giusti per dare supporto a Valeri. Sfortunato sul gol di Mandragora, con il pallone che gli sbatte addosso.: Meno brillante del solito, quando Biraghi attacca soffre tanto. Il primo gol arriva dal suo lato, ma lui era da tutt’altra parte per seguire Barak (9’ s.t.: Il suo ingresso aumenta i giri dell’attacco grigiorosso, ma solo in fascia. Spreca una grande chance solo davanti a Sirigu): Sente molto la partita contro la sua ex squadra. È il giocatore con più qualità della rosa e si vede: gestisce bene tutti i palloni che riceve, sia quando si abbassa in difesa che sulla trequarti.: Il suo esordio in grigiorosso dal 1’ non è indimenticabile: decisivo con un paio di intercettazioni, svolge un ruolo ibrido tra il regista e la mezzala. (33’ s.t.sv): Come al solito la corsa non manca, ma le intenzioni sì: sembra sempre spaesato. Lascia troppo spazio a Saponara in occasione del primo gol ospite. Nel secondo tempo viene allargato come quinto di centrocampo. (33’ s.t.sv): Nel duello ad alta velocità con Dodo non riesce a lasciare il segno e sbaglia diversi palloni. La ripresa lo vede più protagonista in avanti, dove pesca spesso Ciofani.: Tra i migliori dei grigiorossi: garantisce sempre fisicità nei duelli e scappa in profondità a più riprese. (15’ s.t.: Entra per dare valore ai traversoni di Valeri, e in effetti la pericolosità in area della Cremonese aumenta): Lotta su tutto il fronte d’attacco, ma dà sempre l’idea di essere troppo molle. Da un suo pallone sprecato al limite dell’area nasce la ripartenza che porta al gol dei viola. (15’ s.t.: Da un suo passaggio filtrante nasce l’unica vera occasione della Cremonese, sprecata malamente da Okereke): La vittoria dello Spezia imponeva un successo per continuare a credere nella salvezza, eppure la squadra sembra scendere in campo già demoralizzata. Stavolta non la cambia con le sostituzioni: così l’incubo rischia di diventare realtà.