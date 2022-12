La Cremonese sta continuando a sondare varie piste per il proprio reparto offensivo. Dopo il no ricevuto da Shomurodov, la dirigenza lombarda ha sul taccuino vari nomi per rinforzare l’attacco: Nicola Sansone del Bologna, Federico Bonazzoli della Salernitana, David Strelec dello Spezia e Joao Pedro, attualmente infortunato ed in forza al Fenerbahce. Lo riporta Tuttosport.