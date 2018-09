L'allenatore della Cremonese Andrea Mandorlini ha parlato alla vigilia della partita con lo Spezia, soffermandosi anche sulle condizioni di alcuni giocatori: "Castrovilli si allena con noi da una settimana, non avrà i 90 minuti nelle gambe ma farà parte della partita. Anche Paulinho è a pieno titolo tornato nel gruppo. Per quanto riguarda Piccolo, ha recuperato dall’infortunio ma ora gli servirà un po’ di tempo per smaltire i carichi di lavoro". Assenza sicura quella di Carretta, a causa di una micro-lesione al ginocchio che lo terrà lontano dai campi per un paio di settimane.