Il Milan torna in campo nel turno infrasettimanale di Serie A e affronta la Cremonese allo Zini per non lasciar scappare il Napoli. Di seguito, tutti gli episodi dubbi della gara delle 20:45:



SQUADRA ARBITRALE



Rapuano

Valeriani – Cipressa

Iv: Massimi

Var: Di Paolo

Avar: Di Martino



56': il Milan passa in vantaggio con Origi, il Var annulla per fuorigioco dell'attaccante belga sul tiro di Rebic.