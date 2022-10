Cremonese - Napoli 1 - 4( primo tempo 0 - 1 ):



Marcatori:’ 26’ p.t. Politano ( N) rig. 2’ s.t Dessers (C) 40’s.t. Simeone (N) 47’s.t. Lozano(N)

Assist: 40’ s.t. Mario Rui ( N)



Cremonese (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri (27’s.t. Aiwu); Ascacibar (34’s.t Ciofani), Meité; Zanimacchia (1’s.t Okereke), Afena-Gyan (17’s.t. Escalante), Quagliata; Dessers (27’s.t Bonaiuto)All. Alvini



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani ( 37’s.t.Ostigard), Kim, Mario Rui (37’s.t. Olivera); Anguissa, Lobotka, Ndombélé (11’s.t. Simeone); Politano ( 27’st Zielinski), Raspadori (27’s.t. Lozano), Kvaratskhelia. All. Spalletti



arbitro: Abisso di Palermo



Ammoniti: 16’ p.t. Zanimacchia ( C), 23’ s.t. Sernicola(C)



Espulsi:nessuno