Il Napoli torna in campo dopo il successo mostruoso sul campo dell’Ajax, in Champions League. Alle 18, la squadra di Spalletti fa visita alla Cremonese per centrare la quinta vittoria consecutiva in A (diretta TV e in streaming su DAZN).



LE SCELTE - Nei partenopei, uno tra Kim e Rrahmani potrebbe riposare in difesa ed essere sostituito da Ostigard. Cambi anche a centrocampo, con Lobotka e Anguissa verso la titolarità, mentre Zielinski potrebbe partire fuori per far spazio a Ndombele. Davanti, Politano tornerà in campo dal 1’, Kvaratskhelia e Raspadori restano in dubbio per un possibile turnover. La Cremonese di Alvini, alla ricerca del colpo grosso contro la prima della classe, si affida a Dessers e Okereke in attacco.



PROBABILI FORMAZIONI



CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Meité, Ascacibar, Valeri; Pickel; Dessers, Okereke. All. Alvini.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.