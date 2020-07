Cremonese-Pescara 1-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 5' Valzania



Cremonese (4-3-3): Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Zortea; Valzania (61' Kingsley), Castagnetti (88' Mogos), Gustafson; Parigini (46' Palombi), Ciofani (71' Ceravolo), Celar (71' Crescenzi). All. Groppi.



Pescara (4-4-1-1): Fiorillo; Balzano (46' Pucciarelli), Bettella, Scognamiglio, Masciangelo (72' Crecco); Zappa, Busellato (72' Kastanos), Memushaj, Clemenza (82' Pavone); Galano, Maniero (82' Borrelli). All. Legrottaglie



Arbitro: Maggioni



Ammoniti: 15' Valzania (C), 65' Galano (P), 85' Ravaglia (C), 95' Scognamiglio (P)