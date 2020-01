Cremonese-Pisa 3-4 (primo tempo 2-1)



Marcatori: 3' Deli (C), 24' Palombi (C), 36' Minesso (P), 52' Masucci (P), 54' Birindelli (P), 58' Piccolo (C), 93' Pisano (C)



Cremonese (4-3-2-1): Ravaglia; Bianchetti (62' Zortea), Claiton, Terranova, Migliore; Arini, Gustafsson, Deli (75' Gaetano); Piccolo, Palombi (69' Ceravolo); Ciofani. Allenatore: Rastelli



Pisa (4-3-1-2): Gori; Birindelli, De Vitis (74' Pisano), Benedetti, Lisi; Gucher, Marin, Pinato; Minesso (68' Siega); Masucci, Vido. Allenatore: D'Angelo



Arbitro: Maggioni di Lecco



Ammoniti: 51' Vido (P), 63' Piccolo (C), 69' Zortea (C), 84' Pinato (P),

89' Pisano (C)



Espulsi: 91' Terranova (C)