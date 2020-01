Si apre allo Zini di Cremona la 22esima giornata di Serie B. La Cremonese attende il Pisa, per una sfida dal sapore di salvezza. La squadra di Rastelli è al momento quartultima con 23 punti, reduce da 3 pareggi e una sconfitta nelle ultime 4, mentre quella di D'Angelo non vince da 5 gare, con due sconfitte e tre pareggi consecutivi.



All'andata fu festa grande per i toscani, che schiantarono per 4-1 i grigiorossi: Masucci, Verna e una doppietta di Marconi, oggi assente perché squalificato, hanno regalato i tre punti ai nerazzurri. Che oggi sono fondamentali per entrambe le formazioni.