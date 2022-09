Dopo tante critiche per l'errore contro la Fiorentina, Ionut Radu chiude la porta a doppia nel pareggio per 0-0 tra Cremonese e Sassuolo. Primo punto per la squadra di Avini, e sorriso sulle labbra per il portiere romeno: "Non è stato difficile superare le critiche, nel calcio capita - ha spiegato il portiere a Sky Sport - Non ho avuto neanche tanto tempo per pensarci, mi sono concentrato solo sulla gara successiva. Ho sentito di più l'errore in Bologna-Inter dell'anno scorso, e tutti sapete il motivo. Ora sono tranquillo, e penso solo al presente".