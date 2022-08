Intervistato dai microfoni di SerieANews.com, queste le parole di Oscar Damiani, agente di Ionut Radu:



IL MOMENTO DI RADU - “Ionut sta bene, anche se manca ancora qualche risultato che aiuterebbe la Cremonese a lottare per la salvezza. Ha trovato un ambiente che gli ha dato grande fiducia, che lo sta seguendo e che gli vuole un gran bene. Per carità, senza nulla togliere al passato dove c’era sempre pronta la critica, ha trovato una Cremona davvero positiva. E questo lo aiuta a fare bene in campionato. Spera di fare una bella annata e portare la squadra alla salvezza”.



IL RAPPORTO CON ALVINI - "È ottimo, è un allenatore fantastico. Anche quando c’è stato l’episodio sfortunato di Firenze, lo ha aiutato e confortato. Ionut è una cosa che ha apprezzato molto. Anche i tifosi della Cremonese si sono dimostrati vicinissimi a lui, abbiamo ricevuto tanti messaggi di affetto. E questo è qualcosa di davvero bello”.



RIVINCITA CONTRO L'INTER? - “Nessuna rivincita e nessun veleno, anzi. Il ragazzo sarà sempre riconoscente nei confronti dei nerazzurri, che lo hanno voluto da giovanissimo. Lui è stato campione italiano Primavera, con l’ambiente Inter c’è ancora tanto rispetto e riconoscenza. Il suo unico obiettivo è fare bene quest’anno, a partire da San Siro. E tornare tra un anno dopo aver dimostrato di meritarsi l’Inter”.