In attesa del portiere rumeno Ionut Radu in prestito dall'Inter, la Cremonese prende due giovani centrocampisti: Tommaso Milanese dalla Roma e Joshua Tenkorang dal Campobasso.



Il club grigiorosso neopromosso in Serie A, oltre al possibile ritorno del difensore il difensore Okoli sta monitorando il centrocampista Alessandro Cortinovis dell'Atalanta, seguito anche dal Verona. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, occhi pure sul terzino Sernicola dal Sassuolo e sul trequartista Zanimacchia dalla Juventus.