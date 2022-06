In queste ore è in corso un incontro nella sede dell'Inter tra i dirigenti nerazzurri, l'agente di Ionut Radu Oscar Damiani e il direttore sportivo della Cremonese Ariedo Braida. Le parti cercano l'intesa per il trasferimento del portiere classe '97 in grigiorosso. Già nei giorni scorsi, il suo procuratore aveva parlato di un possibile trasferimento del giocatore nel club neorpromosso in Serie A, rimasto senza portiere titolare dopo il ritorno di Carnesecchi all'Atalanta.