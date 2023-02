SOCIETÀ

dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 21 febbraio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate per la quarta giornata di ritorno di Serie A.per avere, nel corso del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.per avere, nel corso del secondo tempo, intonato un coro becero nei confronti di altra tifoseria.per avere suoi sostenitori, al 41° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco tre bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, una pallina da tennis; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, al 24° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un rotolo di nastro adesivo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio della gara.per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per avere inoltre, al 44° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto espressioni irrispettose al Direttore di gara.per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).DOIMI Mauro (Sampdoria): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara.