Cremonese - Sampdoria 0 - 1( primo tempo 0 - 0 ):



Marcatori: 32’s.t.Colley (S)



Assist 32’s.t. Gabbiadini (S)





CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Bianchetti, Lochoshvili (35’ s.t Bonaiuto), Aiwu; Sernicola, Pickel (35’s.t. Felix), Ascacibar, Meité (35’s.t.Castagnetti), Valeri (35’s.t.Quagliata); Okereke, Dessers (19’s.t Ciofani). All. Alvini



SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Amione, Colley, Murru(1’s.t Augello); Verre (1’ s.t Villar), Rincon (15’s.t. Yepes); Sabiri (15’s.t.Gabbiadini ), Pussetto (9’s.t Leris), Djuricic; Caputo. All. Stankovic



arbitro: Maresca di Napoli



Ammoniti: 6’ p.t. Colley ( S ), 30’ p.t. Sabiri (S) 14’s.t. Amione (S) 25’s.t.Pickel (C) 28’s.t. Gabbiadini (S) 29’ s.t. Meitè (C) 44’s.t. Stankovic (S)



Espulsi: 44’s.t.Sakic (S)