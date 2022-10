Cremonese-Sampdoria è il primo posticipo del lunedì dell'11esima giornata di Serie A e partire dalle 18.30 allo Zini andrà in scena una sfida da autentico dentro o fuori per la lotta salvezza. Le due formazioni sono infatti le uniche a non aver ancora trovato un successo in questa stagione e sebbene i padroni di casa di Alvini (privi di Radu e con Carnesecchi in porta) abbiano comunque espresso un gioco convincente, i 3 punti latitano così come la classifica. Il cambio in panchina in casa blucerchiata con l'arrivo di Stankovic ha prodotto un pareggio iniziale col Bologna, ma i soli 3 punti all'attivo per l'ultimo posto assoluto e il caos societario non aiutano.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Cremonese-Sampdoria, con calcio d'inizio alle ore 18.30 di lunedì 24 allo Zini sarà trasmessa in tv da Dazn. Su smartphone, tablet e pc sarà inoltre visibile in streaming attraverso la piattaforma e le app dell'emittente Ott.



LE PROBABILI FORMAZIONI

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Ascacibar, Castagnetti; Felix, Pickel, Okereke; Dessers.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Villar; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo.