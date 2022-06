La Cremonese è sempre più vicina a Massimiliano Alvini. Nelle ultime ore c'è stata l'apertura anche da parte del Perugia che inizialmente non voleva lasciar partire l'allenatore col quale nella stagione appena conclusa hanno sfiorato la Serie A qualificandosi ai playoff. Dopo un tira e molla andato avanti nei giorni scorsi, Alvini ha avuto il via libera per trasferirsi alla Cremonese.



I SOSTITUTI - L'allenatore del Perugia è sempre stata la prima scelta del ds Simone Giacchetta, che stava valutando altre alternative se non si fosse sbloccata la situazione Alvini ma il suo profilo è quello che ha convinto di più. Intanto il Perugia si sta guardando intorno per cercare il sostituto: il primo nome nella lista della dirigenza è quello di Moreno Longo.