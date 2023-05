Cremonese-Spezia 2-0 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 41’ p.t. Ciofani (C), 31’ s.t. Vasquez (C)



Assist: 31’ s.t. Galdames (C)



Cremonese (4-2-3-1):Carnesecchi; Ferrari (20’ s.t. Chiriches), Lochoshvili, Vasquez, Valeri; Meité, Castagnetti (20’ s.t. Benassi); Sernicola, Galdames, Okereke (45+3' s.t. Buonaiuto); Ciofani (43' s.t. Felix). All. Ballardini.



Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Wisniewski, Ampadu, Nikolaou (8’ s.t. Reca); Ekdal, Bourabia (8’ s.t. Nzola), Esposito (33’ s.t. Kovalenko); Agudelo (33’ s.t. Cipot), Shomurodov, Gyasi (16’ s.t. Verde). All. Semplici.



Arbitro: Guida di Torre Annunziata



Ammoniti: 30’ s.t. Agudelo (S), 34’ s.t. Ampadu (S)



Espulsi: -