Di seguito le probabili formazioni e la programmazione di Cremonese-Spezia, sabato 6 maggio alle ore 20:45 allo stadio Zini di Cremona:



CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Vasquez, Valeri; Galdames, Castagnetti, Meité; Benassi; Okereke, Ciofani.



SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Bastoni; Bourabia, Ekdal, Esposito; Gyasi, Shomurodov, Verde.



Il match sarà visibile sia su DAZN che sui canali Sky. Per seguirlo in tv, dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di DAZN dalle smart tv (o da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili, in caso di tv di non ultima generazione) oppure sintonizzarsi sui canali Sky Sport Calcio (202) o Sky Sport (numero 251) del satellite. La sfida, oltre che in tv, si potrà vedere anche in streaming su pc, smartphone o tablet tramite l'app o il sito ufficiale di DAZN o tramite l'app Sky Go, il servizio gratuito che la società di Comcast mette a disposizione dei propri abbonati.