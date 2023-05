Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Cremonese-Spezia, anticipo serale della 34esima giornata di Serie A:



CREMONESE – SPEZIA h. 20.45

GUIDA

DI IORIO – DEL GIOVANE

IV: PICCININI

VAR: VALERI

AVAR: LONGO S.



90' - Nzola chiede un rigore per un contatto in area con Carnesecchi, ma il fallo è suo.



79' - Ammonito anche Ampadu.



76' - Agudelo esagera con la pressione, arriva il giallo che vuol dire squalifica per la gara interna contro il Milan.