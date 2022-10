Cremonese - Udinese 0 - 0 ( primo tempo 0 - 0 ):



Marcatori:



Assist:



CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Bianchetti, Locoshvili, Aiwu; Sernicola, Meitè (20’s.t.Escalante ), Ascacibar, Valeri (20’s.t.Quagliata ); Pickel; Okereke (35’s.t Ciofani) , Dessers (23’p.t Bonaiuto). All. Alvini



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra (30’ s.t. Makengo), Lovric ( 7’s.t. Samardzic), Walace, Arslan (20’s.t. Ehizibue), Udogie; Success (30’ s.t. Beto ), Deulofeu. All. Sottil



arbitro: Irrati di Pistoia



Ammoniti: 4’ p.t. Meitè ( C )



Espulsi: