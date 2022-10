Dopo la sconfitta contro la Sampdoria e l'ultimo posto in solitaria, con soli 4 punti, la Cremonese affronta l'Udinese allo Zini, domenica alle 15 (match in diretta su Dazn). Reduce da sconfitta anche la squadra di Sottil, caduta per 2-1 contro il Torino nell'ultimo turno, alla Dacia Arena. In attacco, Alvini si affida ancora a Dessers e Okereke. I bianconeri rispondono con il duo Beto-Deulofeu. Di seguito le probabili formazioni:



CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Ascacibar, Meité, Valeri; Dessers, Okereke. All. Alvini



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil