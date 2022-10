Come riportato da The Athletic, la famiglia Pozzo sarebbe in trattativa per vendere una quota importante dell'Udinese a un fondo americano, 890 Fifth Avenue Partners. L'accordo dovrebbe includere anche una quota di minoranza del Watford, probabilmente intorno al 10% del totale. L'Udinese viene valutata circa 200 milioni, mentre l'attuale valutazione del Watford è di circa 168 milioni.