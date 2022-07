Lariporta in Italia, ufficiale l'acquisto a titolo definitivo dall'U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Heracles Almelo il diritto alle prestazioni sportive di Giacomo Quagliata.Nato a Palermo il 19 febbraio 2000, esterno, Quagliata si forma calcisticamente in alcune realtà siciliane prima di trasferirsi nel settore giovanile della Pro Vercelli. Successivamente matura esperienze a Latina e Bari per poi tornare in Piemonte dove, sempre con la maglia della Pro Vercelli, esordisce in Serie C. Nel 2020 si trasferisce in Olanda, all’Heracles Almelo, collezionando 58 presenze in Serie A impreziosite da 1 gol e 5 assist.Vanta 4 presenze e una rete con l’under 21 azzurra.