Con questo comunicato, la Cremonese rende noto il rinnovo di contratto di Michele Castagnetti: "U.S. Cremonese comunica il raggiungimento dell’accordo con Michele Castagnetti per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2024.

In grigiorosso dal luglio 2018, il centrocampista ha finora disputato 97 partite tra campionato e Coppa Italia con uno score personale di 5 gol e 13 assist.

“Ho sempre sottolineato il fatto che poter continuare ad indossare questa maglia era tra i miei obiettivi – ha commentato Castagnetti – e ora sono davvero felice di poter continuare con la Cremo anche nel prossimo biennio”.