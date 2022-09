Il difensore della Cremonese Emanuele Valeri è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro l’Atalanta: "Sono contentissimo per questo gol, è servito a trovare un pareggio importante".



CAMBIAMENTI - "Cos’è cambiato rispetto alle prime partite? A differenza delle prime gare siamo riusciti a trovare equilibrio e il primo punto, abbiamo fiducia.



SCARTATO - "Ripartire dopo essere stato scartato dalla Lazio a 13 anni? Ringrazio la mia famiglia, mi è sempre stata vicina e mi ha insegnato a non mollare mai".



ALVINI - "Mi dice di puntare sempre gli avversari e che sono fortissimo, ma lo fa con tutti per caricarci. La voglia di sorprendere sarà la nostra arma in più".