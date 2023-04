Condizionare la corsa salvezza con un'unica partita? Si può e per la 32esima giornata di Serie A la tensione salirà alle stelle a partire dalle 15 di domenica 30 aprile 2023 allo Zini di Cremona dove Cremonese e Verona potranno spostare i destini delle rispettive stagioni.



I girgiorossi di Davide Ballardini hanno abbandonato il sogno Coppa Italia in semifinale e ora potranno concentrarsi esclusivamente sulle chance rimaste per non retrocede che passano inevitabilmente da questo scontro diretto. Zaffaroni e i suoi uomini sono davanti in classifica di 7 punti, lo Spezia, primo fra le salve ad oggi, di 8 punti. E proprio per questo anche per i veronesi questa gara è un crocevia fondamentale con i 3 risultati utili consecutivi (2 vittorie e 1 pari) che se diventassero 4 potrebbero da un lato condannare una delle concorrenti (proprio la Cremonese) dall'altro animerebbero una corsa che diventerebbe a 3 con Spezia e Lecce.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Cremonese-Verona, con calcio d'inizio alle 15 di domenica 30 aprile allo Zini di Cremona sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn.



PROBABILI FORMAZIONI

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Ghiglione, Bianchetti, Vasquez, Valeri; Galdames, Castagnetti, Meité; Pickel; Okereke, Dessers.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Depaoli, Duda, Tameze, Lazovic; Verdi, Kallon; Djuric.