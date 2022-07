Si lavora in casa Cremonese. Ieri, sabato, amichevole con il Verona a Castelnuovo del Garda, finita 4-3 per i padroni di casa scaligeri. Questa mattina invece, sgambata a Cremona contro il Crema di serie D. I grigiorossi hanno battuto gli avversari 3-1 con una doppietta di Gondo, ma in campo sono scesi pochissimi titolari, quelli che hanno giocato meno contro il Verona e tanti giovani.



Poche le indicazioni importanti sulle reali potenzialità di una squadra a cui mancano ancora, diversi elementi di categoria. Questa mattina, uno degli ultimi acquisti, Quagliata, ha siglato il gol del 3-1, che ha suggellato per altro un’ottima prestazione. Ieri invece, Okereke, non ha brillato, ma era col gruppo da una manciata di ore.



Le migliori notizie arrivano dai confermati. Valeri e Zanimacchia su tutti, con il primo che contro il Verona ha realizzato anche una doppietta.

E se sapere che i punti di riferimento della scorsa stagione sono una garanzia, è certamente una buona notizia, resta il fatto che nessuno di loro, ha mai calcato un campo di serie A. Si rimane dunque con una squadra che per ora, è ancora troppo una scommessa.