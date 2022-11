Il pareggio è un risultato che si presta sempre bene ad essere valutato con il sistema del proverbiale bicchiere. E dunque se il bicchiere è mezzo pieno, bisogna dire che la Cremonese non perde in trasferta dal 30 di agosto, dalla gara al Meazza con l'Inter. Da quella sera, la squadra di Alvini non ha più fallito lontano dallo Zini. Però, ed ecco il bicchiere mezzo vuoto invece, non ha mai vinto una partita.



Il punto strappato all'Arechi di Salerno,il 2-2, purtroppo muove impercettibilmente la classifica. Il risultato finale è giusto, anche se le occasioni migliori le ha avute, come già in altre circostanze, la Cremonese. I grigiorossi però continuano ad avere gli stessi problemi. La difesa a tre in primis, anche ieri infilata in velocità in più occasioni. E ora anche quello dei rigori.



Con quelli dell’Arechi ( anche se uno è stato fatto ribattere), sono altri due falliti dopo quello di Dessers sbagliato contro la Samp. Alla fine su quattro solo uno è stato segnato, quello a Lecce da Ciofani. Forse Alvini dovrebbe pensare ad un nuovo rigorista. La squadra ha una sua idea di gioco, questo è vero e sembra non aver mai paura di nessuno. Però la classifica racconta un’altra storia. E martedì allo Zini arriva il Milan.