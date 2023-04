Si è chiusa nel peggiore dei modi la (mini) striscia di risultati utili della: alla Dacia Arena digli uomini di Ballardini sono, senza mai riuscire a mettere in discussione il risultato. Al di là della splendida rete di Samardzic al 2’, i gol di Perez e Success (il primo in campionato dopo oltre un anno) rappresentano perfettamente i limiti espressi dai grigiorossi nel corso di questa Serie A: nel primo caso è bastato uno schema composto da due finte di tiro per far saltare qualunque riferimento, mentre nel secondo Bianchetti viene superato troppo facilmente dal nigeriano, bravo a superare un Carnesecchi decisivo per evitare un passivo ancora più pesante. E ora? Giovedì c’è la(anche se il 2-0 dell’andata contro la Fiorentina è un passivo pesante da rimontare), mentre domenica 30 aprile allo Zini arriva il Verona, in quello che si preannuncia uno scontro salvezza di fuoco.L'unica nota lieta èdell’attaccante classe 2004 Alberto, che nei pochi minuti giocati ha anche trovato un colpo di testa nello specchio della porta, mostrando da subito grande grinta e vivacità. Di proprietà della Cremonese dal 2018, quest’anno è stato protagonista nel campionato Primavera 2A con, e da inizio aprile è stabilmente tra i convocati di mister Ballardini. “perché si allena bene, speriamo che da qui in avanti tanti ragazzi del nostro Settore Giovanile si possano mettere in mostra” ha commentato il tecnico nel post partita. Basso Ricci è il secondo ragazzo grigiorosso che ha esordito in questa stagione dopo Christian: il centrocampista classe 2002 ha raccolto tre presenze in Coppa Italia e troverà sicuramente spazio nelle ultime giornate di campionato. In una situazione di classifica così complicata, è lecito dare la possibilità a qualche giovane di mettersi in mostra, anche in ottica futura.