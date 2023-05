Laesce da San Siro con un pareggio, ma paradossalmente è più amareggiata che soddisfatta:, che avrebbe definitivamente riaperto i giochi in ottica salvezza. L'incredibile dribbling di Okereke tra Thiaw e Kalulu, così confusi da colpirsi da soli, ha fatto impazzire i 902 tifosi presenti nel Settore Ospiti, gelati poi dall'insidiosa punizione di Messias nel finale.Se la partita è stata in bilico fino all'ultimo, bravissimo ad ingabbiare un Milan troppo rivoluzionato sin dal primo minuto, tenendo sempre i suoi ragazzi sul pezzo per garantire una difesa oltranza (l'unico vero modo per fermare i rossoneri). Il 4-2-3-1 delle ultime uscite è sempre più convincente, nonostante la Cremo fosse alla sua terza partita giocata in meno di una settimana. Il ritorno in difesa di Vlad, out da inizio marzo, ha rigenerato anche i giovani Lochoshvili e Vasquez, sempre più sicuri negli interventi e abilissimi a respingere ogni attacco dei rossoneri. L’ex Sassuolo ha offerto una prova da vero leader: senza i tanti infortuni che lo hanno colpito in questa stagione, probabilmente, i grigiorossi avrebbero qualche punto in più.Nonostante il rammarico per il pareggio di San Siro, che si aggiunge a quello di domenica scorsa contro il Verona, la Cremonese è già concentrata sulla vdi sabato 6 maggio. Una vittoria permetterebbe di accorciare a -3 sui liguri a quattro giornate dalla fine e tenere vive le speranze, ma solo in caso di risultato negativo del Verona a Lecce. A prescindere dall’esito di queste gare, il lavoro di Ballardini può dirsi eccellente: al suo arrivo, lo scorso gennaio, in pochi si sarebbero immaginati una Cremo ancora in corsa per la salvezza con soli 7 punti (e 0 vittorie) raccolti in 18 partite. Per questo è d'obbligo crederci ancora.