Vincere per continuare a sognare, un posto in Champions League o la permanenza in Serie A. Alle 21 a San Siro il Milan affronta la Cremonese: i rossoneri di Pioli arrivano dal pareggio di Roma nello scontro diretto con la squadra di Mourinho e cercano tre punti per arrivare al meglio a un altro match cruciale, quello con la Lazio nel prossimo turno; reduci da un pareggio in uno scontro diretto anche i grigiorossi di Ballardini, quello contro l'Hellas Verona che complica le ambizioni di salvezza dei lombardi.



STATISTICHE - Dopo lo 0-0 nell'andata dello scorso 8 novembre, la Cremonese potrebbe rimanere imbattuta in entrambe le sfide stagionali di Serie A contro il Milan per la prima volta. I rossoneri hanno vinto tutte le sette sfide casalinghe contro la Cremonese nel massimo campionato italiano: tra le squadre contro cui il Diavolo ha registrato il 100% di successi interni nel torneo, solo con l'Avellino i rossoneri hanno disputato più match (otto su otto). L'ultimo confronto al Meazza tra le due squadre in Serie A risale al 12 maggio 1996: in quell'occasione i rossoneri, allenati da Fabio Capello, vinsero 7-1.



Calcio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di Milan-Cremonese.