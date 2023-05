, e così è stato. Grazie allaper 2-0 laha lanciato un segnale alle concorrenti per la salvezza: non è ancora detta l’ultima parola. Per la prima volta in stagione si è vista una squadra completamente immersa nella missione salvezza, accompagnata da un tifo (come sempre) caldo e passionale. Molto dipenderà anche dall’esito di Lecce-Hellas Verona, ma sicuramente il rendimento recente dei grigiorossi vale come riscatto dopo venti giornate di grandi sofferenze., non è un caso che a sigillare il cruciale successo di ieri sera sia stato Johan. Il difensore messicano, primo acquisto dopo la promozione in Serie A,solo pochi mesi fa a causa del mancato feeling con mister Alvini.invece lo ha ritrovato dopo avergli regalato l’esordio al Genoa e lo ha reso subito un punto di riferimento della sua difesa: così il classe ‘98, non solo in marcatura, ma anche in fase offensiva. L’incornata che ieri è valsa il 2-0 finale ne è la perfetta dimostrazione.. Il capitano grigiorosso si avvicina ad Osihmen non solo esteticamente (a quanto pare la mascherina porta fortuna), ma anche in termini di media gol: uno ogni 121’, meglio hanno fatto solo il bomber del Napoli e il suo vice Simeone. Per il portiere classe 2000 sono finiti gli aggettivi: gli interventi miracolosi su Amian e Wisniewski smentiscono anche i pochi scettici rimasti e confermano quanto di buono visto a San Siro nel turno infrasettimanale. Ora i grigiorossi hanno una settimana per preparare la sfida alla Juventus, nella quale è imperativo muovere la classifica per credere ancora nella salvezza.