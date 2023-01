Nella prima sfida del girone di ritorno, resiste all’Inter e passa addirittura in vantaggio con un eurogol di Okereke prima di subire la doppietta di un Lautaro Martinez formato leader. Un risultato negativo (l’ennesimo della stagione), che però lascia la sensazione che i grigiorossi abbiano fatto tutto il necessario per restare in partita nonostante la palese differenza di valori in campo e una rosa troppo corta.che crea. La rete di Pickel al Maradona e quella di Okereke contro l’Inter sono l’esempio perfetto: i lombardi sanno aspettare il momento giusto per punire gli avversari, anche se significa soffrire per lunghi tratti il gioco altrui. Un cambio di marcia dovuto soprattutto a Davide: il suo arrivo ha sicuramente rappresentato il primo passo verso la rimonta salvezza, ma dev’essere accompagnato da un. E anche dalla consapevolezza che, anche se le stime statistiche lasciano aperto qualsiasi scenario, potrebbe già essere troppo tardi.A tre giorni dal gong finale sono arrivati solamente(autore di un’ottima prova da ex contro l’Inter). In settimana hanno salutato Radu (Auxerre), Escalante (Cadice) e Hendry (Club Brugge), a cui presto si aggiungerà Zanimacchia (direzione Parma). Proprio l’addio del classe ‘98 può fare spazio ad un, ma i tanti “no” ricevuti dai grigiorossi (ultimo quello di Shomurodov, che ha preferito lo Spezia) complicano più del dovuto la situazione., che attualmente conta solo quattro elementi (Pickel, Meité, Castagnetti e Benassi) più i giovani Milanese e Acella. L’obiettivo principale è Toma Basic della Lazio, ma non è da escludere una pista a sorpresa. La difesa conta ben sei centrali e sarebbe numericamente a posto, mada inserire stabilmente nel pacchetto arretrato. Insomma, le ultime 72 ore di mercato saranno molto movimentate in casa grigiorossa.