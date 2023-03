La vittoria in campionato contro la Roma doveva essere quella della svolta, invece si è rivelata. Con le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Fiorentina,e a questo punto solo la matematica non la condanna alla retrocessione.(esattamente il doppio rispetto a quanto raccolto dai grigiorossi sin qui) e lo stesso successo dei liguri sull’Inter nell’anticipo di Serie A ha demoralizzato ulteriormente un gruppo che in questa stagione non è mai riuscito ad imporsi davvero.Si spiega cosìvista contro i Viola, nonostante l’importanza della gara e il solito enorme supporto di tutto lo Zini. Mister Ballardini ha deciso di schierare dall’inizio, mistero del mercato di gennaio che invece è stato uno dei migliori in campo per pericolosità e pulizia nel gioco. Ale aspettative sono stati invece: Valeri, Sernicola e Okereke, tutti insufficienti. Dopo la grande prestazione di Reggio Emiliasi è fatto disinnescare con troppa facilità dalla difesa di Italiano, mentredà sempre l’idea di essere un pesce fuor d’acqua nello scacchiere grigiorosso.In vista del prossimo impegno di campionato contro il, il compito di Ballardini sarà: come spiegato dallo stesso ex Palermo in conferenza stampa, in allenamento il gruppo dà risposte importanti, mentre in campo la tensione della Serie A sembra spesso avere il sopravvento. La squadra di Palladino ha già dato una lezione ai grigiorossi lo scorso gennaio, quando in panchina sedeva un Alvini ufficiosamente esonerato e allontanato poche ore dopo. Stavolta tutta la piazza si augura un esito diverso: anche se sarà retrocessione, è d’obbligo cercare di rimandare il più possibile almeno la condanna matematica.