, uscita sconfitta 3-2 contro la Lazio a causa del gol allo scadere di Milinkovic-Savic. La doppietta del serbo e la rete dopo 3' di Hysaj hanno di fatto reso nullo il pareggio-lampo nella ripresa con Galdames e l'autogol di Lazzari. Ai grigiorossi non è bastato il moto d’orgoglio dopo il 5-1 subìto dal Bologna lo scorso weekend per portare a casa almeno un punto, ininfluente ai fini della classifica ma importante per chiudere al meglio l’annata.Tra le note più liete di giornata c’è senza dubbio l’esordio di Fallouin Serie A. Il portiere italo-senegalese si è messo in mostra sia l’anno scorso in Serie B che negli scorsi mesi contro Roma e Fiorentina in Coppa Italia, e anche contro la Lazio ha messo a referto un paio di buoni interventi (al netto dell’uscita in ritardo sull’angolo del 3-2 finale). Condestinato a rientrare a Bergamo,tra i pali grigiorossi. Da segnalare anche la centesima presenza di Daniel Ciofani in Serie A: un traguardo importantissimo per un bomber di provincia come lui, che a quasi 38 anni ha dimostrato di poter dire ancora la sua ai massimi livelli.Guardando la classifica,per la salvezzaper le tante, troppe occasioni sprecate dalla Cremonese nei primi mesi della stagione, con la prima vittoria che è arrivata solo alla 24ª giornata.: una squadra ridotta numericamente dal mercato e una classifica che non avrebbe ammesso errori. Eppure Spezia e Verona sembrano impantanate in una lotta a chi fa meno punti. In ogni caso queste settimane devono essere sfruttate per programmare al meglio la prossima Serie B, nella quale i grigiorossi avranno tutti i mezzi per poter fare la voce grossa.