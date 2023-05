Lazio – Cremonese 3-2 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 3’ p.t. Hysaj (L), 36’ p.t. Milinkovic (L), 8’ s.t. Galdames (C ), 13’ s.t. Lazzari (aut)(C ), 44’ s.t. Milinkovic (L)



Assist: 3’ p.t. Immobile (L), 36’ p.t. Lazzari (L), 8’ s.t. Valeri (C )



LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj (dal 34’ s.t. Pellegrini), Casale, Romagnoli, Lazzari; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto (dal 45’s.t. Basic); Pedro (dal 14’ s.t. F. Anderson), Immobile, Zaccagni (dal 45’ s.t. Radu). All. Sarri.



CREMONESE (3-5-2): Sarr; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili (dal 31’s.t. Vasquez); Sernicola, Pickel, Galdames Mallan (dal 31’ s.t. Castagnetti), Meite, Valeri; Ciofani (dal 14’ s.t. Buonaiuto), Tsadjout. All.: Ballardini



Arbitro: sig. Antonio Giua – sez. Olbia (SS)



Ammoniti: 23’ p.t. Sernicola (C ), 20’ s.t. Galdames (C ), 26’ s.t. Zaccagni (L), 35’ s.t. Pelegrini (L)



Espulsi: 45’+3 s.t. Sarri (all. L)