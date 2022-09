Il mercato della Cremonese si è chiuso ieri con gli ultimi due movimenti in ingresso e con tre cessioni. In entrata due elementi che hanno esperienza anche di champions, come lo scozzese Jack Hendry, possente difensore in prestito con diritto di riscatto dal Brugge e Soualiho Meité, sempre in prestito con opzione di riscatto dal Benfica. A lui invece, il compito di rinforzare il centrocampo.



Ceduti in extremis invece e a titolo definitivo, Paolo Bartolomei e Samuel di Carmine, oltre al romeno Dennis Politic. Resta poco della squadra che ha ottenuto la promozione, con 19 cessioni totali e addirittura 22 nuovi ingressi per una rosa complessiva di 30 giocatori e un nuovo allenatore.

Il mercato, totalmente gestito dal direttore sportivo Simone Giacchetta, francamente lascia molte perplessità. Tanti giocatori, per lo più stranieri, con difficoltà notevoli a trovare un amalgama anche a causa della barriera linguistica. Ma soprattutto, alcune scelte di cui si fa fatica a comprendere la logica.



Con il ritorno di Carnesecchi inoltre, salgono a 5 i portieri in forza ai grigiorossi ed è facilmente prevedibile che Radu, non si senta più la prima scelta. In quattro partite disputate, tanti complimenti ricevuti per il bel gioco, ma zero punti accumulati. Se domenica in casa con il Sassuolo non si dovesse fare risultato, inevitabilmente anche la propensione offensiva tanto osannata, inizierà ad essere considerata un inutile eccesso di presunzione.