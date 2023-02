Forza di volontà e organizzazione non sono bastate. In casa della super capolista Napoli (un campo terribile per gli avversari, va detto) lalotta, ma alla fine torna comunque a casa a mani vuote e resta ferma a zero vittorie in campionato., che per la prima volta dal suo arrivo ha potuto svolgere un’intera settimana di lavoro senza turni infrasettimanali o coppe,: nonostante il vantaggio dei padroni di casa con Kvaratskhelia, infatti, i grigiorossi riescono a reggere il colpo fino all’ora di gioco, quando la rete di un inarrestabile Osihmen chiude di fatto tutti i giochi. A soffrire più di tutti è stato il difensore Vasquez, schierato a sorpresa largo a sinistra nel 5-3-2 della Cremonese e in grande sofferenza sia con Lozano che con Di Lorenzo.La sconfitta era un risultato prevedibile, l’immenso divario che separa le due squadre in classifica parla chiaro. Ma a preoccupare la Cremonese è il fatto che(citata anche da Ballardini nel post partita)Ai limiti tecnici della squadra si sono aggiunti ben sei infortuni, tra cui i problemi fisici della coppia d’attacco titolare Okereke-Dessers. Ecco quindi che, come spiegato dallo stesso direttore sportivo Giacchetta pochi giorni fa in conferenza stampa: «Non siamo pienamente soddisfatti di quanto fatto a gennaio, eravamo al lavoro per un centrocampista e un attaccante. Stiamo guardando agli svincolati, ma bisogna capire se ci sono giocatori funzionali per la Cremonese». L’ultima mossa rimasta per cercare di raddrizzare un campionato che sembra destinato all’epilogo peggiore.