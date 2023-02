Napoli-Cremonese 3-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 22' p.t. Kvaratskhelia (N), 20' s.t. Osimhen (N), 35' s.t. Elmas (N).



Assist: 20' s.t. Kim (N), 35' s.t. Di Lorenzo (N).



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (25' s.t. Olivera); Anguissa, Lobotka (41' s.t. Demme), Zielinski (25' s.t. Elmas); Lozano (38' s.t. Ndombele), Osimhen, Kvaratskhelia (38' s.t. Raspadori). All. Spalletti.



CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari (1' s.t. Valeri), Chiriches, Aiwu; Sernicola, Meite (31' s.t. Acella), Pickel (15' s.t. Castagnetti), Benassi, Vasquez (23' s.t. Ghiglione); Afena-Gyan, Tsadjout (16' s.t. Ciofani). All. Ballardini.



Arbitro: Massimi di Termoli.



Ammoniti: 13' p.t. Vasquez (C), 29' s.t. Aiwu (C).



Espulsi: -