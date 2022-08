“Io studio tattica e lingua per comunicare meglio con i miei calciatori, non dormo”.Sta tutta in questa frase di Massimiliano Alvini, la situazione attuale della Cremonese alla vigilia dell’esordio in campionato in serie A contro la Fiorentina. Una squadra che ha cambiato tantissimo come ovvio rispetto all’anno scorso e che per questo è altrettanto ovviamente ancora in divenire.



Tanti i giocatori che sono arrivati anche in questa ultima settimana e tante le lingue diverse che si parlano nel team, aspetto che accresce la normale difficoltà a trovare l’amalgama. Quello che non manca di sicuro a nessuno, è l’entusiasmo, unito alla grande voglia di far bene.



La Cremonese è certamente una scommessa da più punti di vista, ma potrebbe anche essere vincente. A Firenze occhi puntati su Dessers che è in città da una sola settimana, ma che è considerato il vero grande acquisto della squadra. Accanto a lui, Okereke che ha ben figurato e ha anche segnato in Coppa Italia contro la Ternana.