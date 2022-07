La Cremonese vince 2-0 nell’amichevole contro la Spal che si è svolta domenica pomeriggio nel ritiro di Di Maro. Una buona prestazione per la squadra di Alvini che inizia a mostrare il suo volto e a mettere in evidenza le qualità degli acquisti. Al di là dei gol di Valeri e di Baez ( su rigore), si è messo in evidenza l’ultimo innesto, l’argentino Santiago Lionel Ascacibar, arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto dall’ Herta Berlino.



A giorni si attende il vero colpo di mercato, quello che dovrebbe condurre a Cremona un attaccante importante e di categoria, ma nel frattempo, la Cremonese si sta muovendo da ‘grande’ squadra, più che dal punto di vista tecnico, da quello economico.



In settimana infatti, la società, ha fatto avviare al consiglio comunale cittadino, una procedura per l’apertura di una gara pubblica che spianerà la strada all’acquisto dello Zini da parte di privati. Una procedura che porterà al passaggio, nel 2023, dello stadio di Cremona, da bene pubblico, a struttura privata.



La «pretendente» principale, per non dire unica, come ovvio, è proprio la Cremonese che con questa manovra diventerà una delle 5 società dopo Juventus, Atalanta, Sassuolo e Udinese, ad avere uno stadio di proprietà.