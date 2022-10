Un altro punto, ancora nessuna vittoria, ma piccoli passi per rimanere attaccati ad una speranza. Questa la sintesi della domenica grigiorossa, in cui la Cremonese, in casa, ha strappato solo un pareggio contro l’Udinese. Un punto conquistato con determinazione, questo si e con la consapevolezza di chi sa di essere inferiore fisicamente e qualitativamente.



Alla fine un punto conquistato rispetto alle concorrenti che hanno perso tutte fatta eccezione per la Salernitana. Stando così le cose e affidandosi all’aritmetica più che alle sensazioni, la salvezza al momento è lontana solo tre punti. Una partita, che si auspica anche solo per la legge dei grandi numeri, prima o poi si riuscirà a vincere. Certo Il primo quarto d'ora con l’Udinese, sembrava annunciare l’ennesima debacle, con i bianconeri che hanno sfiorato il vantaggio in almeno tre occasioni.



E la svolta in positivo è arrivata non per scelta tecnica, ma per necessità, quando dopo 24 minuti di gioco, Dessers ha dovuto abbandonare il campo per infortunio. L’ingresso di Buonaiuto e l’avanzamento di Okereke, hanno cambiato il volto della Cremonese. Il trequartista napoletano ha mostrato tutta la sua indiscutibile qualità tecnica, è stato l'unico a calciare in porta e ha tenuto alto il baricentro della squadra, rendendo sempre più inspiegabili le scelte del tecnico che lo fa giocare pochissimo…