Una delle grandi domande della stagione in casa Cremonese riguardava la clamorosa disparità di rendimento tra campionato (da ultima in classifica) e Coppa Italia (da semifinalista). Per risolvere la questione i grigiorossi hanno deciso di annullarla, perdendo la semifinale d'andata di Coppa Italia con la Fiorentina palesando le stesse difficoltà che hanno caratterizzato sin qui la loro Serie A.



Non è bastata la grande serata del portiere Fallou Sarr, miracoloso sin dai primi minuti sulle occasioni del tandem Ikoné-Barak e nella ripresa su Cabral. Il 25enne cresciuto a Bologna è a Cremona dal 2021 e nonostante l'ingombrante presenza di Carnesecchi si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa, sia nella scorsa Serie B che in Coppa Italia. Considerando l'addio in estate del classe 2000, è giusto pensare che nella prossima stagione possa essere lui a difendere i pali grigiorossi da titolare dopo tre anni come riserva tra Ascoli e Cremona.



Ma la complicata stagione della Cremonese è tutt'altro che finita: in attesa della semifinale di ritorno del 27 aprile (che ha il grosso rischio di essere una mera formalità), gli uomini di Ballardini lotteranno per rimandare il più possibile la retrocessione matematica, a partire dalla sfida con la Sampdoria di sabato 8 aprile. Cercare di migliorare questa desolante classifica è il minimo per una piazza che ha atteso per 26 anni la Serie A e ora si ritrova a dover subire sconfitte su sconfitte. A proposito, dopo mesi di sostegno incondizionato i tifosi grigiorossi si sono fatti sentire dopo fischio finale con un "Meritiamo di più". Come dargli torto...