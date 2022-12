secondo i dati Forbes, i connazionali il cui. La somma delle loro facoltà è didiminuita rispetto ai 211,1 miliardi di dollari registrati nel 2021.Nessun cambio in vetta con GiovanniLo seguono, ben distanziati, Giorgioe Silvio. L’ex premier torna sul podio con i suoi 6,4 miliardi, recuperando due posizioni rispetto alla quinta piazza del 2021. Massimiliana Landini Aleotti (5,1 miliardi), proprietaria dell’azienda farmaceutica, resta la prima donna in classifica.Giovanni Ferrero (Ferrero): 34,6 miliardi di dollariGiorgio Armani (Giorgio Armani SpA): 6,9 miliardi di dollariSilvioe famiglia (Fininvest): 6,4 miliardi di dollariMassimiliana Landini Aleotti e famiglia (Menarini): 5,1 miliardi di dollariPiero Ferrari (Ferrari): 4,8 miliardi di dollariPatrizio Bertelli (Prada): 4,5 miliardi di dollariMiuccia Prada (Prada): 4,5 miliardi di dollariGiuseppe De’ Longhi e famiglia (De’ Longhi): 4 miliardi di dollariLuca Garavoglia (Campari): 4 miliardi di dollariAugusto e Giorgio Perfetti (Perfetti Van Melle): 3,9 miliardi di dollariSergio Stevanato e famiglia (Stevanato Group): 3,9 miliardi di dollariGiuseppe Crippa e famiglia (Technoprobe): 3,8 miliardiGustavo Denegri (DiaSorin): 3,8 miliardi di dollariFrancesco Gaetano Caltagirone (Caltagirone): 3,6 miliardi di dollariAlessandra Garavoglia (Campari): 3,3 miliardi di dollariPaolo e Gianfelice Mario Rocca (Techint): 3,2 miliardiGiuliana Benetton (Gruppo Benetton): 3 miliardi di dollariLuciano Benetton (Gruppo Benetton): 3 miliardi di dollarie famiglia (OTB): 2,9 miliardi di dollariRemo Ruffini (Moncler): 2,9 miliardi di dollariSusan Carol Holland (Amplifon): 2,8 miliardi di dollariIsabella Seragnoli (Coesia): 2,6 miliardi di dollariBrunello Cucinelli e famiglia (Brunello Cucinelli): 2,6 miliardi di dollariAlberto Bombassei (Brembo): 2,3 miliardi di dollari(Exor): 2 miliardi di dollariAlberto Prada (Prada): 1,9 miliardi di dollariMarina Prada (Prada): 1,9 miliardi di dollariNicola Bulgari (Bulgari): 1,9 miliardi di dollariMaria Franca Fissolo: 1,9 miliardi di dollariMario Moretti Polegato e famiglia: 1,7 miliardi di dollari(Saras): 1,6 miliardi di dollariSabrina Benetton (Gruppo Benetton): 1,5 miliardi di dollariPaolo Bulgari: 1,5 miliardi di dollariLina Tombolato (Mediolanum): 1,5 miliardi di dollariFederico De Nora (Industrie De Nora): 1,5 miliardi di dollariGiuliana Caprotti (Esselunga): 1,5 miliardi di dollariMarina Caprotti (Esselunga): 1,5 miliardi di dollariRomano Minozzi (Iris Ceramica Group): 1,4 miliardi di dollariManfredi Lefebvre D’Ovidio e famiglia (Silversea Cruises): 1,4 miliardi di dollariNerio Alessandri (Technogym): 1,4 miliardi di dollariBarbara Benetton (Gruppo Benetton): 1,4 miliardi di dollari(Odissea Srl): 1,4 miliardi di dollariSimona Giorgetta (Mapei): 1,3 miliardi di dollariSandro Veronesi e famiglia (Calzedonia): 1,2 miliardi di dollari(Tod’S): 1,2 miliardi di dollariDomenico Dolce (Dolce & Gabbana): 1,2 miliardi di dollariStefano Gabbana (Dolce & Gabbana): 1,2 miliardi di dollariMarco(Mapei): 1,2 miliardi di dollariVeronica(Mapei): 1,2 miliardi di dollariStefania Triva (Copan): 1,2 miliardi di dollariTanti i protagonisti del nostro calcio in classifica: ecco ladei Paperoni del nostro calcio.