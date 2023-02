Un grande protagonista nella Juventus Next Gen è sicuramente il portiere Gian Marco Crespi. L’ex Crotone è stato protagonista di una intervista al canale Twitch del club bianconero: Un giorno mi ha chiamato il mio agente e mi ha detto che la Juventus era interessata a me, io ero sereno e pensavo che le possibilità fossero poche. Poi la notte ho iniziato a pensarci, non mi sembrava vero. Mi sono ambientato subito, sono emozioni uniche ed indescrivibili. La Juventus è un altro mondo“